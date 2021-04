EUA anunciam novas sanções e expulsam 10 diplomatas da Rússia

O governo dos Estados Unidos (EUA) anunciou hoje (15) novas sanções financeiras contra a Rússia e a expulsão de dez diplomatas russos, em resposta a recentes ataques cibernéticos e à interferência na eleição presidencial de 2020, atribuída a Moscou.

O presidente Joe Biden assinou decreto que permitirá punir novamente a Rússia, de forma a provocar “consequências estratégicas e econômicas”, se Moscou “continuar a promover uma escalada das suas ações de desestabilização internacional”, informou a Casa Branca em comunicado.

No âmbito do decreto, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos proibiu as instituições financeiras norte-americanas de comprar diretamente dívida emitida pela Rússia após 14 de junho.

O texto também determina sanções a seis empresas de tecnologia russas, acusadas de apoiar as atividades cibernética dos serviços de informação de Moscou.

A decisão de Biden é uma resposta ao ataque cibernético de 2020, atribuído a Moscou, que afetou dezenas de organizações nos EUA, por meio da SolarWinds, uma empresa de software norte-americana cujo produto foi pirateado para conseguir vulnerabilidade entre os seus utilizadores, incluindo várias agências federais norte-americanas.

O governo de Joe Biden determinou ainda sanções contra 32 entidades e pessoas acusadas de tentar, em nome do governo russo, “influenciar as eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos”, segundo a Casa Branca.

Em parceria com a União Europeia, o Canadá, Reino Unido e a Austrália, o governo dos Estados Unidos vai impor sanções a oito pessoas e entidades “associadas à contínua ocupação e repressão na Crimeia”.

Quanto às acusações de recompensas oferecidas pela Rússia aos talibãs para atacarem soldados norte-americanos no Afeganistão, a Casa Branca não se pronunciou até agora. Disse apenas que esse é um caso que está sendo tratado “por canais diplomáticos, militares e dos serviços de informações”.

As sanções anunciadas hoje pela Casa Branca ocorrem em um momento particularmente delicado das relações diplomáticas entre os EUA e a Rússia, agravadas por declarações recentes do presidente Joe Biden que acusou o seu homólogo russo, Vladimir Putin, de ser um “assassino”.

Fonte: Agência Brasil

Por RTP – Washington