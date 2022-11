EUA: Apoiador de Trump, filho de brasileiros é eleito deputado

Um dos deputados eleitos pelo estado de Nova Iorque para a Câmara dos Representantes nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos foi o republicano George Santos. Apoiador de Donald Trump, o novo congressista é filho de pais brasileiros.

Santos venceu o democrata Robert Zimmerman pela vaga deixada pelo democrata Tom Suozzi no 3° Distrito do Congresso de Nova Iorque. Declaradamente gay, ele não se apresenta como um militante da causa LGBTQIA+, mas tem como bandeiras a questão econômica e a defesa dos direitos dos imigrantes nos Estados Unidos.

Após a confirmação do resultado, George disse que “ainda há muito a fazer pelo país” e reforçou que o “sonho americano ainda está em perigo sob a administração de Biden”.

– Usarei minhas habilidades para aliviar a pesada inflação e tornar nossas comunidades seguras – declarou.

A mãe de George nasceu na cidade fluminense de Niterói e imigrou para os EUA na década de 80, onde começou a trabalhar como faxineira. Ela e o pai dele, um mineiro de Belo Horizonte que trabalhava como pintor, se conheceram já nos Estados Unidos.

Santos nasceu em Nova Iorque em 1988 e foi criado na maior parte do tempo pela mãe, após os pais se separarem. Ele construiu uma carreira bem-sucedida no mercado financeiro, mas decidiu migrar para a carreira política há cerca de três anos e meio “para defender o sonho americano”.

– [Optei pela política] para defender o sonho americano para todos os filhos de imigrantes e imigrantes que vêm para cá, e para todas as crianças do nosso país. A gente tem um uma obrigação moral: deixar uma sociedade melhor, um país melhor, para a geração do futuro – declarou o novo congressista em entrevista ao G1.

De acordo com a emissora norte-americana CBS News, Santos apoia e admite que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump é parte da razão pela qual ele quis concorrer ao Congresso. O deputado eleito participou do comício Stop the Steal, em Washington D.C., em 6 de janeiro de 2021.

– Essa foi a multidão mais incrível, e o presidente estava em sua plenitude naquele dia – disse ele, em entrevista.

