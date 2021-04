EUA: banhista acha 25 tabletes de cocaína boiando no mar da Flórida

Na Flórida (EUA), um banhista que mergulhava em uma parte rasa no mar da praia de Palm Beach encontrou diversos pacotes flutuando na água. Após o ocorrido, no último fim de semana, o homem chamou a Polícia, que fez a descoberta: as 25 embalagens continham cocaína. As informações são do jornal Extra.

De acordo com investigação, a quantidade de droga foi avaliada em R$ 8 milhões e a carga do produto foi identificada em 30 quilos.

Embarcação com cocaína na Florida

Três suspeitos foram presos em flagranteReprodução/ Chief Patrol

Esta não é a primeira vez que banhistas encontram pacotes de cocaína flutuando no oceano na Flórida. Em março, outro indivíduo encontrou mais de 30 quilos boiando nas águas norte-americanas. Já no fim de 2020, um mergulhador encontrou 34 quilos da droga flutuando na costa.

Hipóteses das autoridades locais apontam que a mercadoria pode ser advinda de uma embarcação que carregava cocaína para Porto Rico.

Três dos navegantes que estavam a bordo de um barco semissubmersível, durante operação policial neste mês, foram presos em flagrante.

O caso segue sob investigação da Guarda Costeira.