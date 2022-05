EUA: Bolsonaro aceita convite de Biden e terá reunião bilateral

Na terça-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro recebeu um enviado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e foi convidado para a Cúpula das Américas. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Bolsonaro aceitou o convite de Biden e ainda deve realizar uma reunião bilateral com o presidente americano.

O convite foi entregue pelo ex-senador americano Christopher Dodd. Segundo a agência Reuters, a iniciativa partiu de Biden após ser informado de que Bolsonaro não pretendia comparecer ao evento.

A Cúpula das Américas está marcada para acontecer em Los Angeles no início de junho.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/Marcelo Chello