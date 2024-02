EUA bombardeiam alvos na Síria e Iraque após ataques na Jordânia

Os Estados Unidos bombardearam nesta sexta-feira alvos na Síria e Iraque como retaliação pelo ataque que no último domingo matou três militares americanos na Jordânia, perto da fronteira com a Síria, informaram as redes de televisão “CNN”, “FOX” e “ABC News”.

Questionado pela Agência EFE, o Pentágono ainda não confirmou a operação, mas, de acordo com as emissoras, a prometida resposta dos EUA ao ataque com drones começou hoje, no mesmo dia em que os corpos dos três militares mortos chegaram aos EUA.

O país prometeu uma resposta ao que aconteceu no domingo, mas durante toda a semana as autoridades americanas não deram detalhes sobre como, onde ou quando isso aconteceria.

O secretário de Defesa, Lloyd Austin, declarou na quinta-feira, no entanto, que a retaliação poderia ser múltipla.

– Temos a capacidade de responder várias vezes, dependendo da situação – disse o chefe do Pentágono em sua primeira conversa com jornalistas após ser hospitalizado por causa de um câncer na próstata.

A emissora “CBS News” disse na quinta-feira que tinha a confirmação de que os ataques seriam realizados durante vários dias contra alvos na Síria e Iraque.

A ação ocorrida no último domingo foi reivindicada pela Resistência Islâmica no Iraque, e o Pentágono afirmou que há indícios de que foi orquestrada pelo Kataib Hezbollah, grupo pró-iraniano mais poderoso do Iraque e carro-chefe da Resistência.

Washington, no entanto, culpa o Irã, que nega ter responsabilidade pelo ataque.

– Eu o considero (o Irã) responsável no sentido de que está fornecendo armas às pessoas que o realizaram (o ataque) – disse na última terça-feira (30) o presidente dos EUA, Joe Biden, que nesta semana também reiterou que seu país não pretende ampliar o conflito na região.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS