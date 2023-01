EUA: Brasileiro que matou ex-mulher pode ter pena de morte

O brasileiro Marcus Spanevelo foi indiciado, nesta quarta-feira (25), por sequestro que terminou com a morte de sua ex-esposa, Cassie Carli. A americana desapareceu em 27 de março do ano passado, na Flórida e seu corpo foi encontrado cinco dias depois no estado do Alabama, nos Estados Unidos.

Marcus foi preso em 1º de abril de 2022, no Tennessee, pela prática de três crimes: adulteração de provas, falso testemunho sobre pessoa desaparecida e destruição de provas. Em outubro, Spanevelo foi indiciado pelo crime de abuso de cadáver.

O xerife Bob Johnson, do condado de Santa Rosa, disse em coletiva, nesta quinta-feira (26), que o brasileiro poderá ser condenado à pena de morte ou à prisão perpétua pelos crimes contra sua ex-esposa.

– Este é um grande dia para o condado de Santa Rosa porque nós vamos tirar um babaca das ruas permanentemente – disse o xerife.

E prosseguiu:

– Este cara vai passar o resto da vida dele na prisão ou [terá] a sentença de morte – declarou Johnson.

Marcus e Cassie tiveram uma filha, que hoje tem 4 anos de idade.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Facebook / Santa Rosa County Sheriff’s Office FL