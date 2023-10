EUA colocam soldados a postos para mobilização no Oriente

Em resposta à escalada do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenou a preparação de 2 mil soldados e várias unidades com capacidade para uma rápida mobilização, caso seja necessário. A informação foi divulgada em um comunicado do Pentágono, nesta terça-feira (17).

– Nenhuma decisão foi tomada sobre a mobilização de forças [na área] neste momento – esclareceu o comunicado.

Segundo a imprensa americana, as tropas cobririam funções de apoio, como assistência médica e manipulação de explosivos.

Além disso, Austin aprovou a prorrogação da permanência na área do grupo de ataque do porta-aviões Gerald R. Ford, dentro da sexta frota operacional das forças navais dos EUA. O grupo de ataque, que foi enviado para a região, estava no final do seu destacamento de seis meses e o Pentágono decidiu prolongar sua estadia. No último sábado (14), os EUA enviaram um segundo porta-aviões “para dissuadir ações hostis contra Israel”, conforme disse Austin na semana passada.

A medida foi anunciada no momento em que o presidente americano, Joe Biden, prepara-se para embarcar para Israel. O democrata viajará nesta quarta-feira (18) para expressar o apoio explícito de Washington a seu principal aliado na região. Biden terá a missão de evitar que a escalada da guerra na Faixa de Gaza se alastre e gere um conflito mais amplo no Oriente Médio. Ele também visitará a Jordânia para se reunir com líderes árabes e negociar a abertura de um corredor humanitário.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: AMPE ROGERIO/EFE/EFEVISUAL