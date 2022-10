EUA e aliados discutem na ONU transferências de drones iranianos para Rússia

WASHINGTON (Reuters) – Estados Unidos, Reino Unido e França levantaram a questão da suposta transferência de drones do Irã para a Rússia em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na quarta-feira, disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Ned Price.

“Expressamos nossas graves preocupações com a aquisição desses UAVs pela Rússia a partir do Irã”, afirmou Price em comunicado. “Agora temos evidências abundantes de que esses UAVs estão sendo usados para atacar civis ucranianos e infraestrutura civil vital.”

“Não hesitaremos em usar nossas sanções e outras ferramentas apropriadas para todos os envolvidos nessas transferências”, disse Price.

(Reportagem de Eric Beech)

