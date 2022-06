EUA e Coreia do Sul respondem Coreia do Norte com oito mísseis

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul dispararam, nesta segunda-feira (6), oito mísseis balísticos em resposta a testes de armas realizados pela Coreia do Norte no domingo (5). De acordo com o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, os aliados lançaram mísseis terra-terra do sistema ATACMS contra alvos no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão.

O exercício conjunto entre sul-coreanos e norte-americanos durou cerca dez minutos e aconteceu um dia depois de Pyongyang ter lançado oito mísseis balísticos de curto alcance após exercícios conjuntos EUA-Coreia do Sul que mobilizaram um porta-aviões.

– Nosso exército condena veementemente a série de mísseis balísticos provocadores e exige o fim dos atos que aumentam as tensões militares na península – acrescentou o Estado-Maior da Coreia do Sul.

O regime comunista norte-coreano tem intensificado o programa de desenvolvimento de armas em 2022. Funcionários de alto escalão da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, assim como analistas, creem que o país liderado por Kim Jong Un se prepara para executar um teste nuclear.

Fonte: Pleno News