EUA e Coreia do Sul: Se Kim Jong-un atacar será seu fim

Nesta quarta-feira (26), o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, alertaram que um ataque da Coreia do Norte representaria “o fim” de seu regime, uma vez que haverá resposta, inclusive com armas atômicas. As informações são da AFP.

Os dois presidentes deram declarações durante uma entrevista coletiva concedida após uma reunião na Casa Branca.

– Um ataque nuclear da Coreia do Norte contra os Estados Unidos ou seus aliados ou parceiros é inaceitável e levará ao fim de qualquer regime que tomar tal ação – disse Biden.

A Coreia do Sul e os EUA assinaram, nesta quarta, uma Declaração de Washington para reforçar consideravelmente sua cooperação na área da defesa, inclusive a nuclear, por meio de “consultas” mais estreitas.

– Nossos dois países acordaram consultas presidenciais bilaterais imediatas em caso de um ataque nuclear da Coreia do Norte e prometem responder de forma rápida, esmagadora e decisiva, com toda a força da aliança, inclusive armas nucleares dos Estados Unidos – disse Yoon.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/KCNA