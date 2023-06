EUA enviam submersível para resgatar submarino que sumiu

Os Estados Unidos enviaram um veículo submersível para a área do oceano Atlântico onde ocorrem as buscas do submarino turístico desaparecido desde a noite de domingo (18) e que transportava um grupo de pessoas para visitar os destroços do Titanic.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos e as forças armadas do Canadá estão envolvidas na busca e salvamento do submarino Titan, da empresa OceanGate Expeditions, que possivelmente transportava cinco pessoas.

Mi’sel Joe, chefe do grupo indígena canadense proprietário do navio-mãe Polar Prince, a partir do qual o Titan foi lançado na sua viagem em direção ao Titanic no domingo, disse à emissora pública CBC que os Estados Unidos transportaram por via aérea outro veículo submersível para participar nas tarefas de salvamento.

Joe acrescentou que o alarme foi acionado quando o Titan não deu sinais na noite de domingo, duas horas depois do momento em que deveria voltar à superfície.

O Centro Conjunto de Coordenação de Resgate em Halifax, no Canadá, onde se concentram os esforços de salvamento no Atlântico Norte, informou no Twitter que está ajudando o Centro de Coordenação de Resgate Marítimo em Boston, nos EUA, na operação de busca do Titan.

Autoridades canadenses enviaram o navio da Guarda Costeira Kopit Hopson 1752 e um avião de patrulha marítima Lockheed CP-140 Aurora para a região, cerca de 380 milhas náuticas (700 quilómetros) ao sul de St John’s, capital da província de Terra Nova e Labrador.

Titan, rebocado pelo navio Polar Prince, tinha partido de St John’s (Canadá) na última sexta-feira (16) para o local do naufrágio do Titanic, segundo a imprensa canadense.

O primeiro-ministro da província da Terra Nova e Labrador, Andrew Furey, disse no Twitter estar confiante de que “a Guarda Costeira dos EUA vai localizar o submarino e os seus passageiros muito em breve”.

– Terra Nova e Labrador tem uma longa história que a conecta com o naufrágio do Titanic, com turistas que partem do nosso porto para visitar o local – acrescentou Furey.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Ocean Gate