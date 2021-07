EUA exigirão que funcionários públicos estejam vacinados contra a Covid ou se submetam a testes semanais

O governo dos Estados Unidos passará a exigir que funcionários públicos estejam vacinados contra a Covid-19 ou que apresentem testes semanais negativos para a doença, segundo um comunicado da Casa Branca divulgado nesta quinta-feira (29).

A medida foi anunciada pelo presidente Joe Biden em um pronunciamento oficial e é uma resposta à situação da pandemia no país, que vem se agravando entre os não-vacinados por conta da alta transmissão da variante delta, já dominante no país.

O governo americano emprega cerca de 2 milhões de servidores públicos, que estarão sujeitos a esta nova normativa. O comunicado diz ainda que espera que esta iniciativa federal possa servir de modelo também para o setor privado.

Funcionário dos transportes em Nova York (EUA) recebe vacina contra a Covid-19 em 10 de março — Foto: Shannon Stapleton/Arquivo/Reuters

A Casa Branca, entretanto, somente forçará aqueles funcionários que trabalham diretamente com pacientes em hospitais do departamento de Assuntos de Veteranos a serem vacinados.

Os outros funcionários do governo que optarem por não fazer a vacinação não serão demitidos, mas terão de ser testados frequentemente – possivelmente semanalmente – e somente poderão participar de viagens de trabalho essenciais.

A Casa Branca também defende que o Departamento de Defesa comece a avaliar o acréscimo das vacinas contra a Covid-19 entre os imunizantes exigidos para o serviço militar.

O exército americano mantém uma lista de vacinas obrigatórias, atualizada constantemente, para membros das forças armadas que atuam dentro e fora do país.

“Isso é particularmente importante porque nossas tropas servem em todo o mundo, muitos dos lugares onde as taxas de vacinação são baixas e as doenças predominam”, diz a nota.

O presidente americano também afirmou esperar que as autoridades de saúde dos EUA tomem uma decisão nos próximos meses sobre a aprovação definitiva das vacinas – que atualmente receberam o aval de emergência.

“Minha expectativa é que eles cheguem a essa conclusão no início do outono [a partir de setembro no hemisfério norte]”, disse Biden a repórteres após seu pronunciamento na Casa Branca.