EUA: Justiça do Maine suspende ato que tirou Trump da eleição

Nesta quarta-feira (17), a Justiça do Maine, nos Estados Unidos (EUA), suspendeu a decisão que tirou o ex-presidente Donald Trump da disputa das primárias no estado. A medida foi tomada até que a Suprema Corte dos EUA decida sobre a participação de Trump nas primárias do Colorado.

Em dezembro, a Justiça do Colorado entendeu que o ex-presidente não poderia concorrer por ter violado a Constituição. Pouco depois, foi a vez do Maine decidir tirar Trump do processo eleitoral.

A defesa de Trump então decidiu recorrer ao Supremo contra a decisão do Colorado e aguarda.

Diante da medida, a Justiça do Maine decidiu esperar o resultado do julgamento.

Na segunda-feira (15), o ex-presidente venceu as primárias do Partido Republicano em Iowa com 51% dos votos, quase 30 pontos a mais que o segundo colocado, o governador da Flórida, Ron DeSantis.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/CJ Gunther