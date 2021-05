EUA: menino acha equivalente a R$ 26 mil ao limpar carro novo dos pais

O que era para ser uma limpeza no carro virou uma alegria para Landon Melvin, de 9 anos. Afinal, ele encontrou um envelope com US$ 5 mil, aproximadamente R$ 26,6 mil, que estava debaixo do assoalho do veículo novo da família. O caso aconteceu em setembro de 2020 em Indiana (EUA), mas só foi divulgado nesta segunda-feira (24/5) pela emissora norte-americana WRTV.

“Eu estava limpando o carro do meu pai quando olhei sob o assoalho e encontrei um envelope. Eu contei ao meu pai e ele disse ‘tanto faz’ “, disse o garoto.

O pai de Landon, Michael Melvin, revelou que em um primeiro momento não levou a sério o alerta do filho e acreditou que o menino havia encontrado alguma papelada que ele mesmo deixou no carro. Mas a surpresa veio quando o homem constatou a quantia no envelope.

Michel continuou: “Comecei a ligar para a minha mulher: ‘ei, querida, você precisa conferir isso!’. E foi quando jogamos [o envelope] na cama e o dinheiro caiu na sobre ela”.

A reportagem revelou que além dos US$ 5 mil, o pacote continha alguns cheques. A quantia toda pertencia à família ex-proprietária do veículo. Em 2019, os ex-donos estavam dirigindo a caminho de uma viagem em um cruzeiro e acabaram esquecendo o valor no carro.

Então, a família de Landon contatou os antigos donos do veículo, que pediram que o garoto ficasse com 1 mil dólares (R$ 5,3 mil).

O valor está guardado com a mãe do garoto. Já Landon planeja gastar o dinheiro que achou em breve. “Estou pensando em todas as coisas que posso comprar”, disse ele.