EUA não vão aceitar soldados não vacinados no Exército

O Exército dos EUA anunciou que vai dispensar todos os soldados que não se vacinarem contra a Covid-19, em cumprimento de uma nova norma imposta pela força militar. Segundo a secretária do Exército estadunidense, Christine Wormuth, os soldados não vacinados representam um risco para a força.

De acordo com Wormuth, soldados não vacinados colocam em risco a prontidão das tropas, o que pode prejudicar a realização de missões de emergência. Só serão poupados da nova ordem de obrigatoriedade de vacinação aqueles que tiverem pedidos de isenção aprovados por médicos.

“Iniciaremos os procedimentos de afastamento involuntário para os soldados que rejeitarem a ordem de vacinação e não estiverem aguardando uma decisão definitiva sobre um pedido de isenção”, declarou a secretária.

1% de não vacinados

Estima-se que mais de 3 mil soldados que não foram vacinados devem ser dispensados, segundo dados do próprio Exército dos Estados Unidos. Este número representa menos de 1% do contingente da força no país, que atualmente tem cerca de 482 mil membros da ativa.

Até o último dia 26 de janeiro, pelo menos seis oficiais de alta patente foram destituídos de seus cargos por se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19. Entre os oficiais desligados, estão dois comandantes de batalhão. Outros 3.073 soldados não vacinados foram repreendidos por escrito por não cumprir a norma.

Marinha e fuzileiros

Em outras forças, a caça aos soldados antivacinas também segue firme. Na Marinha, por exemplo, 40 membros já foram dispensados, enquanto nos Fuzileiros Navais, o número chega a mais de 300. A Marinha, porém, é a força com menor tolerância contra soldados não vacinados.

Dentro desta força, um único caso de Covid-19 pode causar um surto capaz de retirar navios e submarinos inteiros de serviço, o que pode atrasar as missões. De acordo com o Pentágono, porém, 97% dos mais de 1,4 milhão de militares estadunidenses já receberam pelo menos uma dose de vacina.

Fonte: G1