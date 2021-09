EUA negam ter abandonado cachorros em aeroporto de Cabul

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, desmentiu nessa terça-feira (31/8) que militares americanos teriam abandonado cães no aeroporto de Cabul durante a retirada final do Afeganistão.

As acusações foram feitas por Sumaira Khan, uma jornalista de um veículo paquistanês, através da sua conta do Twitter. No post, ela mostra fotos que comprovariam o que teria acontecido.

John Kirby garantiu que “o exército americano não deixou cães em jaulas no aeroporto internacional Hamid Karzai, incluindo cães militares relatados”. Ele também afirmou que os cães das fotos estariam sob os cuidados de uma instituição de resgate animal de Cabul.

To correct erroneous reports, the U.S. Military did not leave any dogs in cages at Hamid Karzai International Airport, including the reported military working dogs. Photos circulating online were animals under the care of the Kabul Small Animal Rescue, not dogs under our care.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 31, 2021