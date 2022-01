EUA quebram recorde de hospitalização por Covid-19 conforme Ômicron se espalha

Foram registradas 132.646 hospitalizações nesta segunda-feira (10), segundo agência Reuters, batendo recorde anterior, estabelecido em janeiro de 2021. Internações dobraram nas últimas três semanas, desde que ômicron se tornou variante dominante no país.

As hospitalizações por Covid-19 nos Estados Unidos atingiram um novo pico de 132.646, de acordo com uma contagem da Reuters nesta segunda-feira (10), superando o recorde de 132.051 estabelecido em janeiro do ano passado, em meio à disseminação da variante ômicron, que é altamente contagiosa.

As hospitalizações têm aumentado de forma constante desde dezembro, dobrando nas últimas três semanas, quando a ômicron rapidamente ultrapassou a Delta como a versão dominante do vírus nos Estados Unidos.

Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Missouri, Ohio, Pensilvânia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Vermont, Virgínia, Wisconsin e a capital Washington têm reportado níveis recordes de pacientes hospitalizados com Covid-19 recentemente, de acordo com a análise da Reuters.

Embora potencialmente menos graves, autoridades de saúde alertaram que o grande número de infecções causadas pela variante pode sobrecarregar os hospitais, alguns dos quais já suspenderam procedimentos eletivos enquanto lutam para lidar com o aumento de pacientes em meio à escassez de funcionários.

Fonte G1