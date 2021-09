EUA tornam obrigatórios vacinas ou testes regulares em empresas com mais de 100 funcionários

Medida visa conter onde de contágios pela variante delta.

O governo de Joe Biden ordenará vacinas ou testes de covid semanais a todas as empresas com mais de 100 funcionários, em um novo esforço para derrotar a variante delta do coronavírus, que gera uma onda de contágios, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (9).

As empresas devem “se assegurar de que sua força de trabalho esteja completamente vacinada ou exigir dos trabalhadores que não se vacinarem que obtenham um teste com resultado negativo pelo menos uma vez por semana”, afirmou.

A medida afetará cerca de 80 milhões de pessoas e se soma à extensão da obrigatoriedade da vacinação para funcionários federais e todos os que trabalham em hospitais e recebem reembolsos federais de cuidados médicos.

FONTE G1