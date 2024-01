EUA: Trump recorre ao Supremo para disputar eleição no Colorado

Nesta quarta-feira (3), o ex-presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, recorreu à Suprema Corte do país pra tentar reverter uma decisão do Colorado que o impediu de disputar as eleições presidenciais no estado. Em dezembro, a Justiça do Colorado entendeu que Trump não poderia concorrer por ter violado a Constituição.

No pedido feito pelos advogados do ex-presidente, a defesa afirma que, se a Corte mantiver a decisão, será a “primeira vez na história dos Estados Unidos que o Judiciário impede os eleitores de votarem no principal candidato presidencial do maior partido”.

Além do Colorado, o estado norte-americano do Maine foi outro que proibiu Trump de disputar a eleição na região.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Chris Kleponis