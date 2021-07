EUA vivem ‘guerra da vacina’ e começam a ficar para trás na imunização

Canadá, Espanha e Itália, por exemplo, já conseguiram vacinar um percentual maior de suas populações que os americanos

Nos polarizados Estados Unidos, uma “guerra da vacina” ameaça piorar o novo surto do coronavírus e põe as doses anti-Covid no meio do fogo cruzado político. Se um número crescente de estados e empresas impõem a obrigatoriedade da imunização para seus funcionários, há também Legislativos estaduais e locais que proibiram bares, estádios e até mesmo cruzeiros de restringir a entrada dos não vacinados.

O debate vem em meio ao aumento de casos no país, impulsionado pela variante Delta, cerca de 60% mais contagiosa. Os novos diagnósticos subiram 144% nas últimas duas semanas, chegando a uma média de 56,6 mil por dia e pondo em risco a retomada das aulas e do trabalho presencial após as férias de verão no Hemisfério Norte.

A piora também levou o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) a reconsiderar a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados. Se em meados de maio, quando a pandemia parecia estar sob controle, o órgão anunciou que pessoas já vacinadas não precisariam mais usar máscaras em espaços internos, nesta terça-feira elas voltaram a ser recomendadas em locais fechados, em áreas com altas taxas de contágio e nas escolas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, marca 100 dias de governo com pacote de US$ 1,8 trilhão que amplia rede de proteção social. Terceiro grande pacote do governo, que será anunciado hoje em discurso ao Congresso, promove acesso gratuito a faculdades comunitárias, universalização de creches e licença médica remunerada; ricos terão aumento no IR Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Com mais de 230 mil doses aplicadas e maide de 42 % da população vacinada com pelo menos uma dose, os Estados Unidos deixaram os recordes de casos e mortes por Covid-19 para bater recordes de vacinação contra o coronavírus Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

O presidente dos EUA Joe Biden e o primeiro-ministro do Japão Yoshihide Suga caminham pela Colunata para participar de uma coletiva de imprensa conjunta no Rose Garden da Casa Branca em Washington Foto: MANDEL NGAN / AFP – 16/04/2021

O presidente dos EUA, Joe Biden, convocou Cúpula do Clima virtual com líderes mundiais no Salão Leste da Casa Branca, em Washington. Biden promete emissão zero de gases nos EUA até 2050 Foto: TOM BRENNER / Reuters – 22/04/2021

Solidariedade. Reunido com a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, Joe Biden disse à imprensa que o veredicto do julgamento do ex-policial que matou George Floyd era “certo” e chamou as evidências de “esmagadoras” Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP – 20/04/2021

O presidente dos EUA, Joe Biden, caminha pelo cemitério Nacional de Arlington para homenagear os veteranos mortos do conflito afegão em Arlington, Virgínia. Biden anunciou que é “hora de terminar” a guerra mais longa da América com a retirada incondicional das tropas de Afeganistão, onde passaram duas décadas em uma batalha sangrenta e infrutífera contra o Talibã Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Poucos dias depois de completar um mês à frente da presidência dos Estados Unidos, Joe Biden mantém tradição de bombardear Oriente Médio. O ataque teve como alvo milícias apoiadas pelo Irã, em resposta a um ataque destas mesmas milícias contra alvos americanos no Iraque Foto: ABDULAZIZ KETAZ / AFP – 12/02/2020

Joe Biden assinou ordem executiva que abre caminho para punições aos militares, além de congelar US$ 1 bilhão de fundos do governo birmanês nos Estados Unidos. O golpe militar em Mianmar aconteceu no primeiro dia de fevereiro Foto: SAI AUNG MAIN / AFP

Biden conversa com Netanyahu para discutir esforços de paz e cooperação. O telefonema durou cerca de uma hora incluiu assuntos como a política no Irã e acordos entre israelenses e árabes, negociados durante o governo Trump Foto: DEBBIE HILL / AFP – 09/03/2016

Biden consolida mudança de rumo em política para a Arábia Saudita e pressiona monarquia sobre direitos humanos: relatório da inteligência dos EUA culpa príncipe herdeiro saudita Bin Salman (à direita) por assassinato de jornalista Jamal Khashoggi, morto no consulado saudita em Istambu Foto: AFP/Arquvo

Biden ordena revisão da cadeia de suprimentos para reduzir dependência da China e outros rivais. Processo, porém, pode levar meses e não oferecerá solução rápida à escassez de chips que paralisou indústria automobilística do país Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Biden envia ao Congresso projeto para dar cidadania a 11 milhões de imigrantes Foto: HERIKA MARTINEZ / AFP

Entra em votação no Congresso pacote de US$ 1,9 trilhão para socorrer a crise causada pela pandemia. Plano econômico é o primeiro grande teste do presidente no Legislativo, e suas propostas vão desde seguro-desemprego a recursos para escolas Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

posse biden Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Joe Biden, assina ordens executivas no Salão Oval da Casa Branca em Washington, após sua posse como 46º Presidente dos Estados Unidos Foto: TOM BRENNER / REUTERS

As mortes e internações também crescem, mas em ritmo menor que os casos, já um reflexo positivo da vacinação. Até o momento, 56,43% dos americanos já tomaram ao menos uma dose anti-Covid, e 48,79% completaram a inoculação, seja com as duas vacinas da Pfizer e da Moderna ou a injeção única da Janssen, todas eficazes contra a cepa Delta. A procura pelos imunizantes, contudo, está estagnada e as campanhas da Casa Branca para alavancá-la têm se provado ineficientes.

O país, que chegou a aplicar uma média diária de 3,38 milhões de doses por dia no início de abril, hoje dá 566 mil injeções diárias. Com a perda do ritmo, países europeus como Alemanha, Espanha e Itália, que tiveram notórios problemas no início de suas campanhas de vacinação, ultrapassaram os americanos no percentual da população já vacinada.

Nem na América do Norte o país está na dianteira, sendo ultrapassado pelo Canadá. Ao contrário de boa parte do planeta, a estagnação não se deve à escassez de doses, mas à falta de braços dispostos a recebê-las. E são a esses recalcitrantes que vários americanos inoculados atribuem a culpa pelo novo surto no país.

Sentimento de raiva

As vacinas são muito eficientes contra casos graves e mortes, mas têm uma capacidade menor de conter a transmissão do vírus. Muitas pessoas já inoculadas, portanto, temem transmitir a doença para crianças que ainda não têm idade para se vacinar ou para parentes com o sistema imunológico comprometido.

— Fico com mais raiva conforme o tempo passa — disse ao New York Times Doug Robertson, de Portland, em Oregon, que tem três filhos muito novos para serem vacinados, incluindo um bebê com sérios problemas de saúde. — Tem uma vacina e uma luz no fim do túnel, mas algumas pessoas escolhem não segui-la — completou, afirmando que os hesitantes dificultam a vida de famílias em situações similares à sua.

Diante da imensa quantidade de informações falsas e teorias da conspiração relativas às vacinas, vários estados, cidades e negócios recorrem a medidas coercitivas. Na segunda-feira, o Departamento dos Veteranos foi a primeira repartição federal a obrigar a vacinação para seus 115 mil profissionais da saúde que trabalham em campo.

Quase simultaneamente, o prefeito de Nova York, o democrata Bill de Blasio, ordenou que todos os funcionários de saúde da cidade estejam vacinados até 13 de setembro — caso contrário, precisarão fazer testes PCR semanais. Na Califórnia, o estado mais populoso dos EUA, uma regra similar valerá também para todos os servidores estaduais a partir de agosto. Quem descumprir as ordens, apontam ambos os estados, ficará sujeito à demissão por justa causa.

Várias empresas e locais de trabalho recorrem a medidas parecidas: para ser contratado pela United, uma das principais companhias aéreas do país, é necessário apresentar um comprovante de vacinação. Ao menos 600 faculdades e universidades também demandam que seus corpos docentes e discentes se inoculem antes da volta às aulas, segundo o site Chronicle of Higher Education. Para atuar em “Hamilton”, a megaprodução da Broadway, também é necessário estar vacinado.

Contra-ataques

Em meio a discussões sobre até que ponto o Estado pode ou deve exigir a vacinação, uma comissão do governo emitiu em maio um parecer de que as leis federais não impedem o empregador de “demandar que todos seus funcionários que ingressem no espaço de trabalho estejam vacinados contra a Covid-19”. Alguns estados, ainda assim, tentam impor limites.

Em maio, o governador de Montana, Greg Gianforte, assinou uma lei que proíbe os empregadores, inclusive hospitais, de exigirem que seus funcionários se vacinem. Na Geórgia, proibiu-se a criação de regras diferentes para servidores públicos a depender de seu status de inoculação.

Na Flórida, que na semana passada era responsável por um quinto dos novos diagnósticos no país, o governador Ron DeSantis impediu que empreendimentos do estado peçam comprovantes de vacinação de clientes ou funcionários. Até mesmo estádios de futebol americano, cruzeiros ou bares são legalmente obrigados a atender pessoas não vacinadas. Medidas similares valem para Utah e Texas.

Não é à toa que o ex-presidente Donald Trump foi o mais votado nas eleições de 2020 na maioria destes estados. Enquanto 88% das pessoas que se identificam como democratas dizem que já se vacinaram ou pretendem se vacinar, o sentimento é compartilhado por apenas 54% dos republicanos, de acordo com dados da Kaiser Family Foundation.

Há outros fatores que explicam a hesitação diante da vacina, como motivos religiosos e culturais, mas é inevitavelmente um sintoma da tremenda polarização no país e da desinformação. PUBLICIDADE

Alguns grupos do Partido Democrata demandam medidas mais duras do governo, usando seus poderes regulatórios para incentivar a vacinação. Por exemplo, só repassar verbas federais para os estados que cumprirem suas metas de inoculação. Nesta terça-feira, o governo Biden anunciou que estuda requerer que todos os funcionários federais se vacinem ou sejam forçados a apresentar testes regulares, manter distanciamento social, usar máscaras e sofrer restrições na maioria das viagens, segundo o New York Times. Em estudo, as medidas, que podem ser anunciadas na quinta-feira, teriam o objetivo de convencer mais pessoas a se vacinar. Há temores, no entanto, que uma abordagem mais dura seja um tiro no pé:

— Qualquer coisa que reduza a oportunidade para diálogo honesto e a persuasão não é positiva —disse ao NYT Stephen Thomas, professor de políticas sanitárias da Universidade de Maryland. — Nós já estamos imersos em sistemas de informação isolados, nos quais as pessoas são suas próprias câmeras de eco. (Com informações da Bloomberg)