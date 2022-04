Eurobônus: Rússia diz ter pago cupons em rublos após recusa de banco estrangeiro

Em comunicado, o órgão explicou que, devido a ações do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, foi obrigado a envolver instituições financeiras russas no processo.

O Ministério das Finanças da Rússia informou nesta quarta-feira, 6, que foi forçado a executar o pagamento de cupons de Eurobônus com vencimento em 2022 e 2042 com rublos, depois que um banco estrangeiro se recusou a processar as transações no valor total de US$ 649,2 milhões em dólar.

Em comunicado, o órgão explicou que, devido a ações do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, foi obrigado a envolver instituições financeiras russas no processo. Na última segunda-feira, 4, a pasta transferiu o dinheiro em moeda nacional ao Depositário Nacional de Liquidação, de acordo com a nota.

O ministério acrescentou que considera ter “cumprido suas obrigações completamente” e indicou que pode permitir que os credores convertam os rublos para divisas estrangeiras quando a Rússia retomar o acesso a suas contas internacionais.

POR ESTADAO CONTEUDO

© Sergei Karpukhin/Reuters

NoticiasaoMinuto