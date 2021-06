Eurocopa: jogador dinamarquês Eriksen sofre mal súbito em campo

Na tarde deste sábado (12), em Copenhagen, Dinamarca e Finlândia realizavam a partida de abertura do grupo B da Eurocopa. Mas, aos 42 minutos da primeira etapa, o camisa 10 dinamarquês, Eriksen, recebeu a bola depois de um arremesso lateral e, sem nenhum contato ou choque com adversários, caiu desacordado no gramado passando por um grave mal súbito.

A equipe médica ingressou no gramado e passou a realizar o procedimento de ressuscitação no atleta. Após aproximadamente 15 minutos de atendimento no gramado, o jogador foi retirado de maca, respirando com um balão de oxigênio, e foi encaminhado a um hospital. De acordo com a Federação Dinamarquesa de Futebol, a situação do jogador da Inter de Milão é considerada estável e ele passa bem. A partida foi suspensa mas será retomada na tarde deste sábado, no horário de Brasília.

