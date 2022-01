Evandro Chagas confirma casos da variante Ômicron na Grande Belém

A variante Ômicron, da covid-19, tem presença confirmada na região metropolitana de Belem, informou na noite desta sexta-feira, 29, nota técnica expedida pelo Instituto Evandro Chagas – IEC. A presença do vírus foi confirmada por meio do sequenciamento genético em cerca de 12 amostras positivas para covid – 19.

Segundo o IEC, a linhagem da Ômicron surgiu na África do Sul em novembro do ano passado, sendo classificada pela Organização Mundial da Saúde como variante de preocupação (VOC-Variant of Concern) com características em seu genoma que lhe conferem maior potencial de transmissão entre humanos. A variante se disseminou rapidamente por diversas regiões do mundo, e é a responsável pelo aumento de casos de Covid-19.

Conforme a nota do IEC, o sequenciamento do genoma viral é uma técnica complexa, na qual é possível identificar a sequência de nucleotídeos que compõe a estrutura viral, permitindo identificar a variante presente na amostra analisada. Essa etapa tem sido essencial para o trabalho de vigilância genômica, pois possibilita a identificação das Variantes de Preocupação (VOC – sigla em inglês), tipo a Ômicron que é bastante agressiva.

Ainda segundo o Evandro Chagas, a vigilância genômica do SARS-CoV-2 é uma atividadefeita pelos Centros Nacionais de Influenza (NIC – sigla em inglês), credenciados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Deste modo, para diminuuir o impacto da circulação das variantes do SARS-CoV-2 na população, o IEC ratifica a necessidade do cumprimento das medidas de proteção, como o uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos, bem como a adesão da comunidade à vacinação, o que ainda vem sendo bastante discutido e questionado por inúmeros segmentos da sociedade, alguns dos quais se recusam a aplicar a vacina em seus filhos pequenos, neste momento em que já se fala na aplicação da quarta dose de reforço da vacina contra a covid-19 no Pará.

Imagem: Opas