Evandro Santo diz que ficará 1 ano em clínica de reabilitação de drogas

Evandro Santo, que na quinta-feira (24) usou as redes sociais para assumir o vício em drogas e pedir ajuda, voltou a usar o Instagram para contar aos seguidores que sua internação em uma clínica de reabilitação deve durar um ano.

“Ontem, como vocês sabem, não foi fácil. Eu abri a minha questão de ser adicto e de estar internado, e vou continuar falando sobre esse assunto, porque decidi que quero ajudar outros adictos e salvar vidas”, começou.

Com aprovação da equipe terapêutica de onde Evandro está sendo cuidado, o humorista da mema forma repassou aos seguidores 7 mitos e medos sobre internação.



E finalizou dizendo que não foi fácil entrar no processo de recuperação. “Não foi, mas é uma delícia quando você entende (…) Fique o tempo que for necessário. Tem gente que fica três, quatro. Eu, mesmo, vim para ficar um ano. Resolvi, porque quero aprender mais sobre a minha doença”, declarou.