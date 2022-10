Evangélicos criticam PT por ação contra Assembleia de Deus em Belém

Cristãos usaram as redes sociais para comentar o processo que o Partido dos Trabalhadores (PT) moveu contra a Igreja Assembleia de Deus em Belém (PA) exigindo a retirada de uma Bandeira do Brasil estendida em sua lateral.

Ao decidir sobre a ação da campanha de Lula contra a igreja assembleia na mais antiga do país, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará negou a remoção da bandeira.

A juíza eleitoral Blenda Nery Rigon Cardoso declarou que “não há vedação para o uso de símbolos nacionais na propaganda eleitoral (…) Inviável limitar o direito à liberdade de expressão quanto à utilização de um símbolo nacional, garantia fundamental insculpida constitucionalmente”, evocando a decisão do TRE do Rio Grande do Sul sobre a exposição de bandeiras durante o período eleitoral.

Entre os artistas cristãos que se manifestaram sobre o caso está a cantora Eyshila que é apoiadora da reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Para ela, a ação do PT contra uma igreja mostra o que o partido está disposto a fazer contra os cristãos brasileiros caso vençam a eleição presidencial.

– Veja o que o partido das trevas já está fazendo com as igrejas sem estar no poder. Imagine se eles ganhassem. Mas não vão, não! Os números já mudaram e vamos continuar trabalhando para que o Brasil jamais volte para as mãos desses bandidos que falam em democracia, mas querem implantar uma ditadura. Nossa bandeira jamais será vermelha – escreveu a cantora.

O deputado federal Pastor Marco Feliciano (PL-SP) também comentou o caso e mostrou que o PT é capaz sim de perseguir as igrejas.

– Provado! A perseguição do PT já começou contra a igreja – disse o parlamentar evangélico ao publicar o vídeo onde o pastor Samuel Câmara, presidente da AD em Belém do Pará, comenta a decisão do TRE-PA em favor da igreja e contra o partido de Lula.

O vídeo do pastor Samuel Câmara foi compartilhado em vários perfis nas redes sociais e artistas evangélicos comentaram e deram seu posicionamento sobre o assunto.

A pastora Midian Lima, por exemplo, pediu pela misericórdia de Deus. Já a cantora Naña Shara pediu para que a Igreja acordasse.

Além delas, a pastora Kezia Oliveira também deixou um recado:

– Em alto e bom som: A nossa bandeira jamais será vermelha! Tá repreendido em nome de Jesus! Eu sou 22! – comentou ela.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução Instagram