Evangélicos realizam a 23ª Marcha para Jesus com apoio da Prefeitura de Belém

Milhares de evangélicos tomaram as ruas de Belém na tarde deste sábado, 25, na 23ª Marcha para Jesus. Como o tema “Todas as tribos, todas as raças e todas as vozes”, esta edição do evento contou com apoio da Prefeitura de Belém.

A concentração da Marcha para Jesus de Belém ocorreu na Praça da República, seguindo até o Mercado de São Brás, onde ocorreu um show gospel, que marcou o encerramento da caminhada, marcada por orações e cânticos entoados pela comunidade evangélica da capital paraense.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, prestigiou o evento e na oportunidade disse “que é uma honra poder colaborar com esse ato de amor, que se define a Marcha Para Jesus em Belém”.

Segunda maior do país

A Marcha para Jesus de Belém é considerada a segunda maior do país e a maior da região Norte. Há dois anos o evento não era realizado devido à pandemia de covid-19.

As amigas Tayse Santos, esteticista, e Jeyzileia Rodrigues, agente de viagens, foram algumas de tantos evangélicos que puderam vivenciar esse reencontro.

“É muito bom estar nas ruas de Belém novamente professando nossa fé em Jesus, após dois anos muito difíceis para o mundo. Queremos mostrar aqui todo nosso amor em Jesus”, afirma Jeyzeleia.

Agradecimento

“Eu quero parabenizar a Prefeitura de Belém pela postura que tem tomado com toda a comunidade evangélica da cidade, estabelecendo um bom diálogo e nos apoiando em nossas ações”, afirmou o coordenador-geral da Marcha para Jesus de Belém, Daniel Rocha.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa