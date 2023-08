Evento na UFPA reforça o protagonismo de quem vive na Amazônia

O protagonismo das vozes da Amazônia foi o tema central do Workshop “Comunicadores da Amazônia pelo Clima: conhecimento sobre conceitos e vozes da região amazônica” realizado ontem, sexta-feira, 04, no Auditório Setorial Básico I, da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém.

“A Amazônia é um universo de possibilidades para a bioeconomia, financiamentos, referência em projetos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, mas o importante é destacar que todo o protagonismo deve ser de quem mora aqui, de quem conhece a região e sabe de suas peculiaridades. Sou paraense e quero cada vez mais mostrar todo esse potencial da Amazônia para o mundo”, destacou Isabela Morbach, diretora da CCS Brasil, associação que incentiva projetos de captura e armazenamento de carbono no país.

Ao longo do workshop todos os participantes reforçaram a importância de desmistificar o estereótipo de que a Amazônia é só floresta e rio. Quem estava na plateia também concordou com a importância de capacitação de todos que divulgam a Amazônia.

“Temos que nos qualificar para dialogar com todo o universo externo e mostrar a Amazônia real, de quem vive e mora aqui. Temos que ter escolas especializadas em Amazônia, conhecimento científico, pesquisas aplicadas nas comunidades locais, análises de dados e outros temas especializados na Amazônia. Temos dois anos para a COP30 e podemos atingir esse objetivo. Eu acredito nisso.”, afirma a jornalista Ana Cláudia Lins.

Entre as participantes do workshop estavam a repórter Jalília Messias, da TV Liberal, afiliada da Globo, em Belém, que destacou os desafios de cobrir a região. A pesquisadora Ana Claudia Costa, da Rede Amazônidas pelo Clima; Alcebias Mota Constantino, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que ressaltou a importância do conhecimento tradicional para manter a cultura viva.

Angélica Francisca Mendes Mamede, ativista socioambiental, neta de Chico Mendes e integrante do Comitê Chico Mendes, fez questão de reforçar que este é o momento de amplificar as vozes amazônidas.

“Muitos investimentos que são destinados à Amazônia nem chegam ao conhecimento de quem produz e luta há anos pela conservação de nossa floresta. Agora mais do que nunca temos que dar visibilidade e fazer essa reparação em nome de tantos que nem estão mais aqui”, finalizou a ativista.

A atividade encerrou com a apresentação do jornalista Daniel Nardin sobre a plataforma Amazônia Vox, que criou um banco de fontes de conhecimento da Amazônia e uma rede de freelancers de comunicação da região, além de produzir conteúdo baseado em jornalismo de soluções na Amazônia.

Imagem: Divulgação