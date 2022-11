Evento no Hangar prossegue nesta terça-feira com vasta programação de educação e cultura

Mostra de arte e cultura, seminários para compartilhar saberes, certificação de 670 alunos alfabetizados nos últimos meses e lançamento de curso para formar diretores de escolas, de forma democrática: tudo isso acontecerá durante o dia e no início da noite desta terça-feira, 29, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

Será o segundo e último dia da 19ª edição do Diálogos de Saberes, promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), para compartilhar as experiências pedagógicas e culturais desenvolvidas neste ano por professoras e professores da rede municipal.

Conquistas

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, declarou nesta segunda-feira, 28, primeiro dia do evento, que “a educação é uma das prioridades da Prefeitura de nossa gente porque não há nada mais transformador numa sociedade do que a educação”.

“É uma oportunidade de compartilhar saberes e experiências, promover encontros e valorizar a educação como um todo”, avalia a secretária municial da Educação, Márcia Bittencourt.

“É um momento importante para apresentação dos resultados de um ano de muito trabalho, retomada dos projetos, após a crise pandêmica do coronavírus, com reforço no apoio pedagógico”, avaliou a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIF) Pedro Demo, Sandra Helena Couto. “Considero fundamental a troca de experiências, vivências e integração de todos os distritos”.

Para a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e de Ensino Fundamental (EMEIF) Rui Brito, Roseane Vogado, “esse espaço de diálogo é uma oportunidade ímpar de compartilhar saberes e, principalmente, por contar com a participação dos profissionais não docentes, valorização merecida a esta categoria”.

A opinião é compartilhada pela professora Hilda dos Santos, da Escola Municipal de Educação Infantil e de Ensino Fundamental (EMEIF) Palmira Gabriel: “Sempre é muito bom partilhar nossos trabalhos e experiências. As crianças estão maravilhadas”.

Gestão escolar

A titular da Semec também anunciou o lançamento do Programa Qualifica Semec, a ser realizado nesta terça-feira, pela Escola de Apoio à Gestão Escolar. O programa vai ofertar Curso para Candidatos ao Cargo de Direção de Escola, com o compromisso de cooperar com o fortalecimento de uma gestão escolar democrática.

O curso preparatório começa em janeiro do próximo ano, com 200 vagas distribuídas em cinco turmas.

Os participantes devem cumprir a carga de 40 horas, com aulas aos sábados. As inscrições serão feitas nos links disponibilizados em breve nas redes de comunicação da Semec.

Mostra de arte e cultura

Nesta terça-feira também acontece a I Mostra de Arte e Cultura das Escolas do Campo, das Águas e das Florestas, no palco central.

Em paralelo, no auditório 1, haverá o lançamento do projeto Qualifica Semec.

À noite será a vez da certificação de 670 estudantes do programa Alfabetiza Belém.

Na sala Ilha Grande, no período da manhã, haverá o Seminário Compartilhando Saberes, do Núcleo de Informática Educativa, da Semec. E à tarde, na sala Mosqueiro, haverá a Jornada de Gratidão dos Povos Negros.

A Prefeitura de Belém afirma que o 19º Diálogos de Saberes promove a valorização das ações das trabalhadoras e dos trabalhadores em educação de Belém, comprometidos com o objetivo de tornar Belém alfabetizada, educada, leitora, inclusiva e antirracista.

Texto: Silvia Sales

Fonte: Agência Belém/Foto: Leandro Muller