Evento promove propostas inovadoras para o complexo do Ver-o-Peso

O complexo do Ver-o-Peso, em Belém, vai ser pauta no Programa de Capacitação DEV’s Pai d´égua, onde será presentado propostas socioeconômicas inovadoras para o espaço. O evento vai ocorrer no auditório do Espaço Inovação do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, na próxima terça-feira (25), às 9h.

O evento será aberto ao público e contará com a exposição de projetos de aplicativos que visam apoiar a coleta de resíduos e vendas de produtos da feira, além de um tour gastronômico virtual.

O DEV’s Pai d´égua é um programa de aceleração para estudantes da UFPA apoiado por empresas de tecnologia paraenses e pela Faculdade de Computação da Universidade. O objetivo do programa consiste na capacitação de talentos para área de desenvolvimento de software orientada por práticas do mercado, desafios e mentorias ao longo desse processo. A proposta é que após a capacitação, os participantes estejam aptos para ingressar no mercado de trabalho.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará