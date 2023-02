Everton surpreende e vence o líder Arsenal no Campeonato Inglês

Uma equipe que não vencia nas últimas oito rodadas contra o líder que não sabia o que era perder nos últimos 13 jogos. O favoritismo do Arsenal era imenso, mas o Everton foi guerreiro e surpreendeu para vencer por 1 a 0, no Campeonato Inglês. O único gol do jogo foi marcado por Tarkowski.

O Arsenal segue líder do Campeonato Inglês, com 50 pontos, mas pode ver o Manchester City diminuir a distância para apenas dois pontos. Já o Everton chegou aos 18 pontos, subiu para a 17ª colocação e pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento.

Sem empolgar, mas com boas chances

O jogo começou com o Arsenal mais tempo com a bola e trocando passes em busca de espaços na defesa de um retraído Everton. Só que com os Gunners mais lentos do que o habitual foi o time mandante que teve a primeira boa chance do jogo, quando aos 9, em jogada rápida, McNeil avançou, finalizou de fora da área e a bola sobrou limpa para Calvert-Lewin, que teve chute travado pelo goleiro Ramsdale.

O Arsenal acertou o alvo pel primeira vez aos 11, com Partey, que recebeu passe de Saka, chutou de longe, mas não gerou muitos problemas ao goleiro Pickford. E quase que o líder do campeonato se complicou aos 25, quando Ramsdale tentou sair jogando rápido, a bola foi interceptada e sobrou para Onana, que tentou o chute de cobertura, mas errou o alvo.

A resposta do Arsenal veio em grande chance aos 29, mas após passar bem pelo defensor e ficar cara a cara com o goleiro, Nketiah finalizou mal. Perdeu grande oportunidade. O jogo ficou mais animada e aos 32, Onana roubou a bola no meio, passou pela marcação para chegar na linha de fundo e cruzou para Calvert-Lewin, que por pouco não alcançou para finalizar para o gol vazio.

As melhores chances ficaram mesmo para o fim. O Arsenal voltou a ficar no quase aos 38, quando Saka chutou de fora da área, conseguiu superar Pickford, mas o zagueiro Coady apareceu para tirar quase em cima da linha. Uma grande salvada. O Everton, que esteve bem recuado na reta final, quase marcou aos 47, mas a cabeçada de Pickford saiu à direito do gol com muito perigo.

Xô, rebaixamento (por enquanto)

Na volta para o segundo tempo, o Everton seguiu criando problemas para o líder e pouco depois do apito inicial, Calvert-Lewin ajeitou para trás, onde Doucoré bateu forte, contou com desvio e obrigou Ramsdale a fazer boa defesa. A etapa começou bastante acelerada e dessa vez era o Arsenal que precisou atuar no contra-ataque. Só que mesmo com espaços, as equipes erraram muito na frente.

No contra-ataque mesmo o Arsenal foi perigoso. Aos 13, Nketiah arrancou, passou por dois marcadores e cruzou para Odegaard, que bateu de primeira e mandou com perigo por cima do gol. Só que aos 15, o Everton foi fatal. McNeil cobrou escanteio e mandou a bola para a segunda trave, onde Tarkoxski apareceu para desviar e abrir o placar.

A dinâmica da partida mudou mais uma vez, agora com o Arsenal dono da bola e atacando um recuado Everton. Só que o tempo foi passando e mesmo com boa presença ofensiva, os Gunners tiveram dificuldades para criar chances claras de gol, inclusive abusando dos cruzamentos para a área. O time de Londres só voltou a assustar aos 33, quando Trossard abriu para o meio, chutou forte Pickford espalmou.

O Arsenal seguiu com tudo em cima para evitar a derrota. Aos 36, Trossard, que entrou bem, fez nova jogada individual, chutou da entrada da área, mas dessa vez mandou ao lado do gol. Aos 43, mais uma tentativa de longe, dessa vez de Zinchenko, que bateu por cima da meta. Aos 47, quase o empate, após jogada ensaiada e batida de Zinchenko, que livre, quase acertou o alvo. O Everton, guerreiro, conseguiu segurar e conquistou uma importante vitória

Texto retirado de ogol.com.br