Ex-aluno do projeto de responsabilidade social Belo Monte Comunidade assina contrato com time da série A

Breno Rafael Rosa Pedrosa tem apenas 11 anos e é o mais novo contratado do time de base do Goiás Esporte Clube. Mas o talento para o futebol se revelou bem antes, aos 6 anos de idade, época em que seu pai, Rafael Pedrosa, começou a notar sua habilidade com a bola e passou a incentivar a prática esportiva do menino. De lá pra cá, Breno tem se destacado cada vez mais no esporte.

Porém, antes de surpreender a comissão técnica do Goiás, o jovem atleta participou do Futebol Social, ação que integra o Belo Monte Comunidade, projeto de responsabilidade social da Norte Energia, empresa privada e concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte. No ano passado, Breno demonstrou todo o seu talento ao marcar cinco gols na final da Copa Futebol Social, garantindo o título de campeão ao bairro Jatobá – onde morava com a família – na categoria Sub-10, e sendo eleito artilheiro e melhor jogador da competição. “Participar dessa ação o ajudou bastante. Ele nunca faltou um treino. É um projeto muito positivo para toda a criançada dos bairros. O Breno sempre elogiou as atividades e se desenvolveu bem durante o tempo que participou”, aponta o Rafael.

O Futebol Social reúne 550 crianças e adolescentes dos cinco bairros construídos pela empresa em Altamira, divididos em três categorias: sub-10 (de 7 a 10 anos de idade), sub-13 (de 11 a 13 anos) e sub-17 (de 14 a 17 anos). A ação conta com a parceria da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), por meio do Serviço Social da Indústria (SESI) local e oferece treinamentos, duas vezes por semana, no contraturno escolar nas quadras dos bairros Água Azul, Casa Nova, Jatobá, Laranjeiras e São Joaquim. Para participar, é necessário ter bom rendimento e frequência escolares.

O gerente de Projetos de Sustentabilidade da Norte Energia, Thomas Sottili, ressalta que o Esporte é um dos pilares do Belo Monte Comunidade, pois tem grande impacto na comunidade. “O objetivo do Projeto não é formar atletas, mas sim apoiar na formação de cidadãos, ajudando no aprendizado escolar e na melhoria da qualidade de vida dos participantes. O exemplo do Breno vem nos mostrar que o esporte é capaz de transformar a vida dessas crianças. Outros alunos também estão tendo a oportunidade de mostrar seus talentos para grandes times. A Norte Energia acredita e investe na educação, no fomento ao esporte e no fortalecimento dos vínculos sociais”, ressalta.

FUTUROS ATLETAS

A família já tinha planos de buscar oportunidades para Breno em outras cidades, inicialmente São Paulo e Rio de Janeiro. Mas foi em Goiânia que resolveram se instalar, após encontrar, com muita pesquisa, locais onde Breno pudesse continuar sua trajetória no futebol.

A decisão foi um verdadeiro gol de placa. Morando na capital goiana há apenas três meses, Breno agora integra a equipe de base do Goiás nas modalidades de futebol de campo e de salão. Mesmo orgulhoso, Rafael não esconde a surpresa. “Eu não esperava que tudo fosse acontecer tão rápido. Eu sempre soube que o Breno tinha talento, mas sabia também que íamos encontrar muitas crianças no mesmo nível. Vê-lo se destacar me deixa muito feliz”, conta.

Nas redes sociais, Breno não esconde o orgulho e a gratidão por tudo que viveu até aqui. E aos colegas do Futebol Social, ele deixa o seu recado. “Sempre acreditem nos seus sonhos, que tudo vai dar certo. Sejam persistentes, sejam fortes e humildes”, aconselha. “Agradeço ao projeto da Norte Energia por ter me ajudado nessa caminhada”, finaliza Breno.

Imagem: Divulgação