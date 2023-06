Ex-apresentadora e amigas morrem em acidente em Goiás

A jornalista Leilane Macedo, que trabalhou como apresentadora na TV Anhanguera, afiliada da Globo no Tocantins, morreu nesta sexta-feira (9) em um acidente de carro na BR-153, em São Luiz do Norte, em Goiás. Outras duas amigas de Leilane que estavam no veículo também não resistiram e acabaram falecendo. A batida envolveu dois carros e um caminhão.

Segundo o portal G1, as vítimas saíram de Gurupi, no sul do Tocantins, com destino ao município goiano de Abadia de Goiás, onde participariam de um encontro de motoclube feminino. Leilane e as duas amigas morreram ainda na viagem de ida. Os corpos estão no IML de Uruaçu, em Goiás, aguardando a liberação dos familiares.

Formada em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade de Gurupi (Unirg) e pós-graduada em comunicação empresarial e marketing, Leilane atuou no jornalismo por mais de 15 anos e trabalhou como repórter do Jornal do Tocantins e de outros veículos de comunicação.

Em 2016, a comunicadora foi contratada como editora regional da TV Anhanguera em Gurupi e apresentou o Jornal Anhanguera 1ª Edição, com transmissão ao vivo para cidades da região sul do Tocantins. Nos últimos anos, ela trabalhava como assessora de comunicação na Prefeitura de Gurupi.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Anhanguera