Ex-ator da Disney é encontrado morto em NY, aos 28 anos

Famoso por seus trabalhos no Disney Channel, Jansen Panettiere, irmão da atriz Hayden Panettiere, foi encontrado morto no último final de semana, em Nova Iorque. O ator tinha 28 anos e a causa da morte não foi revelada, mas não há suspeita de crime. As informações são do site TMZ.

Jansen nasceu em 25 de setembro de 1994 e começou a atuar no início dos anos 2000, aparecendo pela primeira vez em um episódio da sitcom Mano a Mana. Ele também se destacou pela dublagem em projetos como As Pistas de Blue, A Era do Gelo 2: O Degelo, Deu Zebra!, Robôs e Família X, além das participações especiais nas séries Todo Mundo Odeia o Chris e The Walking Dead.

Cinco anos mais novo do que Hayden, o ator trabalhou junto com a irmã em duas ocasiões, sendo em O Cruzeiro dos Tigres (2004) e O Falsificador (2011). Os dois demonstravam uma relação e ligação bastante forte.

Até o fechamento desta matéria, a atriz não havia se manifestado sobre o óbito do irmão.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Instagram