Ex-bailarina do Faustão aparece menstruada em live: “Não é nojento, é divino”

A modelo e ex-bailarina do Faustão Aline Riscado protagonizou um momento nas redes sociais que seria constrangedor para muitas mulheres. No entanto, para ela, foi algo “divino”, como a mesma declarou. Durante uma live na qual praticava exercícios de ioga, a modelo, que estava com uma calça branca, ficou menstruada.

A mancha de sangue ficou altamente visível no vídeo. A modelo não quis interromper a transmissão e demonstrou orgulho pelo acontecimento. Ela chegou a garantir que não trocaria mais de roupa toda vez que o incidente acontecer.

– Durante a aula, eu me sujei sim, a coisa mais normal da vida, e que pode acontecer com todas nós! Eu não me troquei e, daqui pra frente, nunca mais me trocarei quando isso acontecer de novo! – declarou.

Na legenda da publicação, pediu para que as mulheres não tenham vergonha e incentivou as pessoas à “normalizarem” a menstruação.

– Escrevo emocionada e com o coração vibrando gratidão por ter sido um canal divino pra normalizar algo divino e que só acontece com nós, mulheres, deusas, bruxas e tudo mais o que quisermos ser… a menstruação – escreveu.

Fonte: Pleno News