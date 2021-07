Ex-BBB Arthur diz que desejar a morte de Bolsonaro é “doentio”

O ex-participante do Big Brother Brasil 2021, Arthur Picoli, usou as redes sociais para criticar internautas que torcem pela morte do presidente Jair Bolsonaro, que se encontra internado em São Paulo devido a um quadro de obstrução intestinal decorrente da facada que recebeu em 2018.

– Não concordar com a atual gestão do nosso país é uma coisa, desejar o pior para o presidente já é doentio, deseje saúde pois no momento é o que todos nós queremos e precisamos – declarou o personal trainer.

A publicação de Picoli recebeu críticas e elogios. Entre os que responderam está o Partido dos Trabalhadores (PT), que expressou apoio ao posicionamento do ex-BBB.

– Queremos derrotar o Bolsonaro sim, mas na política. Independente das divergências políticas que são enormes, somos humanos – declarou o partido, com o qual Arthur é simpatizante.

Fonte: Pleno News