“Ex-BBB boqueteira”: Maíra expõe ofensa recebida de famoso. Saiba mais

Apresentador teria negado conceder entrevista à Maíra e fez alusão a um vídeo que mostrava a coach em momento de intimidade com o ex-marido

Maíra Cardi revelou, nesta segunda-feira (21/3), uma situação que vivenciou com o jornalista Felipe Andreoli quando tinha acabado de sair do BBB9. Na ocasião, Andreoli teria negado conceder entrevista à Maíra e a chamou de “ex-BBB boqueteira”

A coach conseguiu resgatar o tweet com a fala do jornalista, que justificou a recusa em conversar com Cardi por não se sentir “à vontade em dar entrevista para ex-BBB boqueteira, que masca chiclete durante entrevista”. Ela explicou que, neste período, participava de um programa apresentado por David Brazil e Andreoli virou as costas quando ela solicitou uma entrevista.

Andreoli utilizou o termo “boqueteira” para fazer alusão a um vídeo íntimo de Maíra que vazou na internet. O vídeo fazia o registro de um ato sexual entre a coach e seu ex-marido, que a gravou no momento e deixou o conteúdo vazar. Na época, ela foi capa de muitos jornais e, em desabafo em vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira (21/3), explicou como o episódio afetou a sua vida. “Eu andava na rua e as pessoas falavam ‘prostituta, boqueteira, vagabunda’”, relembrou.