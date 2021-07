Ex-BBB Caio revela que mulheres o procuram mesmo casado: ‘Mandam mensagens e nudes’

Em entrevista ao Pânico, goiano disse que, antes de entrar no reality show, tinha medo do cancelamento: ’A internet não perdoa’

Nesta segunda-feira, 26, o programa Pânico recebeu Caio Afiune, ex-BBB que ficou conhecido como a dupla inseparável de Rodolffo Matthaus na edição deste ano do reality. Em entrevista, o goiano afirmou estar surpreendido com os impactos da fama em sua vida pessoal, especialmente entre as mulheres. “Participei de lives, apresentei algumas. Está tudo girando em torno disso. É uma novidade muito grande. Sair de 800 seguidores e chegar onde eu cheguei é muito novo. Eu não consegui ter tempo de assimilar o que está acontecendo. Por mais que tenha gente que fala que eu já saí há tanto tempo, esse sou eu, eu ainda não consegui compreender o tamanho disso tudo. Não troco minha mulher não. Ela me acompanha. Mas você acredita que tem gente que, mesmo sabendo como eu sou, tem mulher que manda mensagem, manda nude. Ela mandou e ainda falou ‘Se você achou bom eu vou mandar mais’”. Caio revelou também a vontade de participar de um reality ao lado da esposa: “Iria para o Power Couple com ela, minha esposa é muito companheira”.

O goiano ainda relembrou que, durante sua passagem pelo “BBB 21”, estava sempre muito alheio ao que acontecia entre os outros participantes, especialmente os desentendimentos que levaram Karol Conká a bater recordes de rejeição. “Como a gente ficava em outro quarto, o ‘trem’ estava quebrando na casa e eu e o Rodolffo ficávamos apitando, caçando outro trem pra fazer. Quando a gente via algumas brigas começarem em Jogo da Discórdia, a gente não entendia o que tinha acontecido. Hoje eu não tenho contradição com nada que aconteceu lá dentro.”

Logo na primeira semana do reality, Caio se envolveu numa discussão com Lumena após se maquiar com outros brothers durante uma prova. Sobre isso, revelou que, por causa de sua criação interiorana, sempre teve medo de ser exposto a situações que pudessem ser ligadas ao cancelamento na internet. “Passei toda vida na roça, eu tinha muito medo pelas expressões que usava. Eu tinha 800 seguidores, só então comecei a analisar e mexer um pouco mais na internet. Quando foi passando o tempo eu fiquei com medo porque a internet não perdoa. Eu tinha muito essa preocupação. Inclusive, quando eu entrei na casa, eu falei: ‘Pessoal, tenham paciência comigo’. Até para ensinar você tem que ter educação. Na casa, infelizmente tiveram algumas situações que faltou um pouquinho de educação para ensinar. É muito fácil daqui de fora julgar. Todo mundo está vivendo uma coisa que nunca viveu, é uma experiência nova. Não tem como acusar, tem que relevar.”