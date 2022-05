Ex-BBB celebra pagamento da dívida do Fies, e Bolsonaro reage

No último sábado (7), o presidente Jair Bolsonaro reagiu a uma publicação da ex-BBB e professora, Jessilane, no Twitter. Ele se manifestou após a ex-participante do reality show da TV Globo celebrar o pagamento de uma dívida que tinha com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

– Geeente!!! Acabei de pagar o Fies!! Glória glória aleluia!!!!! – escreveu Jessilane.

O chefe do Executivo ressaltou que “os mais de 1 milhão de estudantes inadimplentes com contrato firmado até 2017 no FIES também têm hoje a oportunidade de quitar suas dívidas com até 92% de desconto graças à MP1090” lançada pelo governo federal.

– Assim como a Jessi, os mais de 1 milhão de estudantes inadimplentes com contrato firmado até 2017 no FIES também têm hoje a oportunidade de quitar suas dívidas com até 92% de desconto graças à MP1090 que lançamos no final de 2021. Valor perdoado pode chegar a R$ 38 BILHÕES – respondeu Bolsonaro.

Em outros tuítes, ele forneceu mais detalhes sobre o Fies e criticou o Partido dos Trabalhadores (PT). Ele ressaltou que sua gestão está “consertando a irresponsabilidade dos governos do PT”.

– Estamos consertando a irresponsabilidade dos governos do PT. A dívida do FIES já dava sinais de que se tornaria impagável, ainda mais após uma pandemia. O saldo devedor chegou a R$ 87,2 BILHÕES. A medida não só beneficia os estudantes, ela reduz os prejuízos à nossa economia – declarou.

Fonte: Pleno News