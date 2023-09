Ex-BBB é internado em clínica de reabilitação, diz advogado

O ex-integrante do reality Big Brother Brasil (BBB) Diego Bissolotti Gasques, o Diego Alemão, foi internado em uma clínica de reabilitação. A informação foi divulgada, nesta terça-feira (26), pelo advogado dele, Jeffrey Chiquini.

Jeffrey fez o anúncio por meio das redes sociais. A internação ocorreu após o ex-BBB ter sido detido por porte ilegal de arma, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a nota, Diego foi “internado espontaneamente”.

– Em um momento de muita dor, comunicamos a todos que Diego Gasques acaba de ser internado espontaneamente em clínica de reabilitação. Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido.

O texto assinado por Chiquini aponta ainda que o ex-BBB “tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas”.

– Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. Em breve teremos novamente o Diego Alemão que os brasileiros já conheceram, saudável, alegre e querido por muitos.

PORTE DE ARMA

Diego Alemão, que havia sido preso na madrugada desta terça-feira (26), por porte ilegal de arma, foi solto por volta das 9h, após pagar uma fiança de R$ 4 mil. Ao sair da delegacia, o ex-BBB disse que a arma que estava com ele é registrada.

– Venha para o Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, sem risco nenhum. Eu tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada, está tudo bonitinho – relatou Diego.

SOBRE A OCORRÊNCIA

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes foram acionados para verificar a presença de “um homem aparentemente alterado” em Ipanema, na Zona Sul da capital fluminense.

Segundo o portal G1, o homem em questão era Diego Alemão. Ainda de acordo com o veículo, Diego teria dito que “iria efetuar disparos” e que “estava apontando a arma para todos na região”.

Quando a polícia chegou em Ipanema, testemunhas disseram que Diego tinha acabado de pegar um táxi em direção à Barra da Tijuca. Um cerco então foi montado e as equipes interceptaram o carro do ex-BBB na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, e localizaram um revólver calibre 32 e oito munições do mesmo calibre após uma revista no veículo em que Alemão estava.

Aos PMs que atenderam a ocorrência, Diego disse inicialmente que a arma não era dele. Entretanto, o motorista disse que viu o revólver na mão do ex-BBB quando parou o táxi para o embarque. Alemão foi levado para a delegacia, onde admitiu que a arma era dele.

Fonte: Pleno News/Foto: AgNews