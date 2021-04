Ex-BBB, Hadson Nery critica Cuca por confusão com Hulk: ‘Comigo não foi diferente’

Técnico comanda atualmente o Atlético-MG que será adversário do Remo na Copa do Brasil

O ex-jogador e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Hadson Nery, criticou o técnico do Atlético Mineiro, Cuca, por não escalar o atacante Hulk no time titular do Galo nos últimos jogos. Ele ainda comparou a situação de Hulk com a sua, quando jogou no Paraná Clube, em 2003, sob o comando do atual treinador do Galo. Na época, Hadson foi afastado após o time contratar Cuca como técnico. Os dois acabaram se desentendendo e o paraense teve o contrato rescindido.

Entenda o caso

A confusão entre o atacante Hulk e o técnico Cuca ocorreu no último sábado, no jogo entre o tlético-MG e Athletic. O jogador cobrou mais sequência do treinador e deu a entender que não vinha sendo bem aproveitado. Cuca respondeu na coletiva.

No domingo, o atacante Hulk usou as redes sociais para tentar amenizar o ambiente pesado.

“Fala, pessoal. Passando aqui para esclarecer a minha entrevista ontem (sábado), que repercutiu bastante pelo lado negativo. Infelizmente, as pessoas criando como se eu tivesse algo contra o professor Cuca. Eu respeito demais o professor Cuca, o profissional, o ser humano, não tenho nada contra ele e ninguém aqui”, diz Hulk em um vídeo.

Remo

O Atlético Mineiro será adversário do Remo na terceira fase da Copa do Brasil. A data e o horário da partida ainda não foram divulgados pela CBF. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.