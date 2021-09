Ex-BBB (Josy Oliveira) morre em São Paulo

A ex-BBB e cantora Josy Oliveira morreu em São Paulo por complicações de uma cirurgia na cabeça. A informação já circula nas redes sociais depois que jornal de Juiz de Fora, cidade natal a sister da nona edição do reality da Globo. Segundo as informações da página ‘Juiz de Fora Depressão’ do Facebook. Josy, de 43 anos, sofreu um aneurisma cerebral no início deste ano e vinha sendo preparada para uma cirurgia, que aconteceu, mas não resistiu. Ela era formada em Psicologia, mas vinha se dedicando a carreira de cantora e chegou a lançar um álbum.

Fonte: O Dia/Foto: Reprodução