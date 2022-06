EX-BBB RODRIGO MUSSI CURTE PRIMEIRA FESTA APÓS ACIDENTE NA COMPANHIA DE FAMOSOS

Rodrigo Mussi curtiu sua primeira noite de evento na noite de ontem (24), após o grave acidente que sofreu em março deste ano. O ex-BBB compareceu à tradicional festa de Parintins, no Amazonas, para acompanhar a disputa entre Caprichoso e Garantido. Nos stories do Instagram, não escondeu a felicidade de presenciar o momento. “Que energia. Estou impressionado com tudo que estou vivendo. Obrigado Manaus. Gratidão pela oportunidade de poder viver esta emoção. Amazônia é revigorante”, escreveu Mussi.

O gerente comercial, estava acompanhado de participantes do Big Brother Brasil, como Natália Deodato e Gabi Martins. Em sua rede social, Natália agradeceu a oportunidade de assistir o espetáculo de pertinho: “Esse ano tenho prazer em participar do maior Festival Folclórico do mundo. É uma imensa gratidão poder conhecer e fazer parte de eventos que fazem a manutenção de tradições e culturas do nosso Brasil”, agradeceu a influencer. Outros famosos marcaram presença como, Deborah Secco, Ana Clara Lima, Sheron Menezzes, David Brazil, Marcos Pasquim e Vyni.

Estando de volta aos trabalhos, Rodrigo realizou seu primeiro ensaio fotográfico pós-acidente para Gshow moda e beleza, com looks para arrasar na estação mais fria do ano. Nos bastidores, Mussi concedeu uma entrevista exclusiva ao Gshow e contou como foi o processo de recuperação: “Tive que lutar muito na minha vida, só que, dessa vez, foi diferente. A luta não era externa, estava em mim, no meu corpo, na parte física, e isso mexeu muito comigo. Das outras vezes, eu acordava e, emocionalmente, ia me recuperando, pensava: ‘vou reverter isso, está na minha mão’. Só que, dessa vez, não estava na minha mão”, relatou o influencer.

Ainda em entrevista falou um pouco sobre sua vaidade, Rodrigo inicia falando que foi muito difícil se olhar no espelho e se ver muito magro, mas a primeira coisa que veio a sua cabeça foi a saúde, detalhou que faz fisioterapia quase diariamente e que brevemente vai começar a academia. Para os cuidados de beleza relata que sempre gostou de se cuidar e que nunca sai de casa sem perfume.

