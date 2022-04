Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre acidente de carro e está internado

Assessoria confirmou que ex-BBB estava sem cinto de segurança e foi arremessado para o banco da frente

O ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos de idade, do BBB22, sofreu um acidente de carro, nesta quinta-feira (31), em São Paulo, e está internado. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-brother, que não deu mais detalhes do estado de saúde dele.

Ainda segundo a assessoria, Rodrigo estava no banco de trás do passageiro e, por não estar usando cinto de segurança, foi arremessado para a parte da frente do veículo. A informação também foi confirmada pelo motorista de aplicativo que levava Rodrigo, em entrevista exibida no Bom Dia São Paulo.

A equipe de Rodrigo também falou sobre o acidente no Twitter oficial do ex-brother. “Oi, ninjas, infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele.”

A QUEM tentou contato com o Hospital das Clínicas, onde Rodrigo está internado, mas não obteve maiores detalhes. “O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP não tem autorização para divulgar o estado de saúde do paciente solicitado.”

A equipe de Rodrigo também divulgou um comunicado pedindo orações pela recuperação dele. "Através deste viemos informar que o nosso assessorado Rodrigo Mussi foi vítima de um acidente de carro nesta última madrugada e encontra-se hospitalizado no Hospital das Clinicas de São Paulo. Em breve divulgaremos maiores informações sobre o estado de saúde dele. Desde já pedimos a todos orações e boas vibrações para que ele tenha uma excelente recuperação!".

Ex-participante do BBB22, Rodrigo foi o segundo eliminado da edição, no começo de fevereiro, com 48,45% dos votos.

Durante o BBB22, Rodrigo contou que sempre teve uma relação conturbada com a família, e que tanto a mãe como o pai o expulsaram de casa. O drama familiar do ex-brother foi ainda mais dramático quando, depois de fazer as pazes com o pai, o viu sofrer um acidente de carro e morrer em seus braços.

Nota em atualização.

Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre acidente de carro (Foto: Reprodução)

Fonte: QUEM