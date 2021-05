Ex-BBB Sarah abre o jogo e diz que ficaria com Rodolffo: “Gente boa”

Os dois tiveram desavenças durante o reality show, mas já selaram a paz

A ex-participante do Big Brother Brasil 21 Sarah Andrade abriu o jogo sobre a possibilidade de viver um romance com o cantor Rodolffo, que também esteve no reality show. Os dois, que brigaram enquanto competiam pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, já selaram a paz.

“Não fiquei com Rodolffo, mas ficaria. É bonito, gente boa… só não é mais meu amigo. Mas um dia, sei lá, fazendo nada…”, disse ela em entrevista ao canal de Mateus Mazzafera no YouTube.

No bate-papo, Sarah ainda falou sobre detalhes de sua vida, como a perda da virgindade.

“Eu era a única das amiguinhas que ainda era virgem. Fiquei ‘Preciso perder a virgindade. Todo mundo já perdeu, eu tenho que perder também. Foi numa viagem. Estava numa festinha, numa baladinha, falei: ‘Vou escolher com quem vai ser minha primeira vez’. Eu conhecia o menino de ‘oi e tchau’. Foi um dia antes dos meus 18 anos”, relembrou.

Ela também entregou que já ficou com um famoso. “Ele é cantor, é famoso tipo o Justin [Bieber]. Não tipo, um pouco menos porque o Justin é o Justin”, disse.