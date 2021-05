Ex-BBB Thaís Braz assume romance cantor Xamã: ‘A fofoca era verdade’

Fiuk é coisa do passado. Thaís Braz, ex-participante do Big Brother Brasil 21 assumiu o romance com o cantor Xamã. A dentista, que trocou uns beijos com o filho de Fábio Junior no reality show, confirmou que está se relacionando com o cantor através das redes sociais – e com direito a publicidade.

“Eita! A fofoca é verdade!”, escreveu ela em seu Instagram, posando com o novo affair e com garrafas de uma marca de cerveja.

Alguns ex-brothers comentaram na publicação comemorando o romance, como Sarah e Camilla de Lucas, que afirmaram “shippar” os dois.

Thaís e Xamã estavam em meio a boatos de romance desde a semana passada, quando apareceram junto com os amigos Gabriela Pugliesi e Tulio Dek. Porém, não haviam assumido nada publicamente.