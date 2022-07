Ex-BBB vende vídeos de sexo com a namorada no OnlyFans

O ex-BBB Wagner Santiago resolveu inovar e oferecer um conteúdo diferenciado para os clientes dele no OnlyFans. Depois de prometer imagens sexuais com homens, agora ele entrega também vídeos de sexo explícito com a namorada, Karolzinha.

Os conteúdos estão disponíveis por US$ 15, ou seja, cerca de R$ 81. Mas o participante do BBB18 também divulga alguns vídeos de sexo com a namorada em um site de conteúdo pornô.

Wagner Santiago revelou em entrevistas que tem uma relação muito natural com a nudez e ganha dinheiro com conteúdos adultos há algum tempo. Em 2021, ele teve um dos vídeos feitos para o OnlyFans vazado. Nas imagens, ele recebia um beijo grego de uma mulher.

Na ocasião, ele analisou a forma como conteúdos sexuais são consumidos no Brasil e lembrou que o sexo de vídeos pornôs é agressivo e prejudicial, além de um alimento para a cultura da violência sexual. O ex-BBB também aproveitou para desmistificar o beijo grego.

“O beijo grego pode ser carinhoso, um agrado e uma troca de carícias entre o casal. O beijo grego pode ser uma troca de liberdade e prazer entre as pessoas”, afirmou.

Fonte: Metrópoles