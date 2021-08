Ex-campeão do UFC, Lyoto Machida revela torcida por lutador paraense que disputa cinturão do LFA

Bruno Souza encara o mexicano Javier Garcia nesta sexta-feira (27), nos EUA, pelo título peso-pena

Pupilo de Lyoto Machida, ex-campeão do UFC, o lutador paraense Bruno Souza disputa na noite desta sexta-feira (27) o cinturão do peso-pena do Legacy Fighting Alliance (LFA), em Saint Louis, Missouri, no Estados Unidos. A luta será contra o mexicano Javier Garcia. O LFA é o 3º maior evento de MMA do mundo.

A equipe de O Liberal conversou com Lyoto, que falou sobre a expectativa para mais este passo importante da carreira de Bruno. Segundo Machida, o paraense está no caminho certo para trilhar uma carreira bem sucedida no MMA:

Fonte O Liberal