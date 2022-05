Ex-candidato a vereador morre em grave acidente na BR-230 próximo a Itupiranga

Na manhã da segunda-feira (30), as redes sociais de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, foram tomadas por uma informação desastrosa. De acordo com relato de amigos, Itamar Gomes de Deus Neto, 41 anos, o “Itamar Shrek”, morreu em um grave acidente de trânsito, na BR-230.

De acordo com as primeiras informações, Itamar voltava de Itupiranga para Canaã dos Carajás a bordo de sua motocicleta com engate, trazendo uma carretinha. Ao que tudo indica, em determinado ponto da viagem, o reboque teve problemas e, de forma inexplicável, acabou passando por cima de Itamar Neto, que quebrou o pescoço e foi a óbito.

O corpo da vítima foi localizado, à noite, por um motorista que trafegava pela Rodovia Transamazônica. As informações sobre o acidente ainda são poucas, mas, segundo relatos, a tragédia ocorreu próximo ao município de Itupiranga.

“Itamar Shrek” era muito conhecido em Canaã dos Carajás pela irreverência e bom humor. O político foi candidato a vereador nas eleições de 2020 pelo Republicanos, mas, apesar de obter apenas 7 votos, ganhou fama pela brincadeira que fazia vestido como o personagem “Shrek” em palcos dos comícios eleitorais na Terra Prometida.

Ela era casado e trabalhava atualmente com a venda de comidas típicas. A vítima estava em Itupiranga, onde realizava um tratamento de saúde, porém, no deslocamento para Canaã, sofreu o acidente e faleceu. Não se sabe se ele caiu ou se foi “fechado” por um veículo.

Fonte: Portal Debate, com Gazeta Carajás