Ex-candidato a vereador reage a assalto e é morto, em Altamira

A Polícia Civil de Altamira trabalha na investigação de um crime de latrocínio registrado no início da madrugada de hoje (10), no Bairro Jardim Uirapuru. A vítima é Fabricio Coelho de Almeida, 41 anos, ex-candidato a vereador nas eleições de 2020 pelo Partido Liberal (PL).

A ação criminosa foi registrada por uma câmera de monitoramento. Nas imagens, é possível identificar três pessoas em uma mesa em um bar que fica na Rua José Ribeiro Alves. Em seguida, entram no local dois assaltantes armados, que começa a roubar objetos das vítimas, entre eles aparelhos celulares, joias e dinheiro. Outras duas pessoas que estão no estabelecimento também são rendidas

Uma das vítimas, Luiz Carlos Garcia, reagiu ao assalto e tentou desarmar um dos assaltantes. Em seguida, com uma cadeira, Fabricio do Esporte, como era conhecido na cidade de Altamira, pega uma cadeira e agride um dos assaltantes, que desferiu um tiro de pistola, provavelmente ponto 40, em direção à vítima. O tiro acertou o tórax de Fabricio.

Baleado, o ex-candidato a vereador se afastou e sentou encostado na parede do estabelecimento. Após o tiro, a dupla de assaltantes foge do local. Equipes do Corpo de Bombeiro e do Samu socorreram o homem, mas ele morreu minutos depois de chegar ao Hospital Regional Público da Transamazônica.

Equipes da 22ª Seccional Urbana de Polícia Civil e da Divisão de Homicídios iniciaram a investigação na tentativa de identificar os assaltantes. Um deles usava capacete e o segundo cobre a cabeça apenas com um boné. As imagens deverão ajudar na identificação da dupla.

Por: Antonio Barroso

Fonte: Correio de Carajás