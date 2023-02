Ex-clube de Daniel Alves quer indenização de R$ 25 milhões

O Pumas, clube que Daniel Alves atuava até ser preso, provisoriamente, acusado de agressão sexual, reivindica uma indenização no valor de R$ 25,5 milhões ao atleta por ferir condutas de comportamento previstas em contrato assinado por ele em julho de 2022.

Em 20 de janeiro, quando o jogador foi preso, a diretoria do clube mexicano enviou e-mail a Daniel Alves formalizando a rescisão do contrato e o notificando acerca do pedido de indenização. O presidente do clube, Leopoldo Silva, anunciou naquele mesmo dia a demissão do atleta.

De acordo com o site UOL, o Pumas usou o contrato como base para fazer as reivindicações indenizatórias e declarar a rescisão contratual. O documento prevê cláusulas que impõem penalidades em casos de doping, “em qualquer escândalo que se torne público” ou em “qualquer ato que seja considerado crime na legislação do país em que tenha acontecido”.

No e-mail, o clube sinaliza que o caso de Daniel Alves se enquadra no terceiro tipo e por essa razão cabe indenização.

– Devido a gravíssimos descumprimentos do jogador, nos termos dispostos nas cláusulas 14ª e 15ª do contrato, o jogador está de forma irremediável obrigado a ressarcir o clube com o pagamento da indenização prevista na cláusula décima quinta do contrato, na quantia de 5 milhões de dólares americanos, líquidos; ou seja, livres de qualquer imposto ou retenção – informa o e-mail assinado pelo advogado do clube.

Ainda no documento eletrônico, o Pumas afirma que “se reserva o direito de executar todas e quaisquer ações diante da Fifa e/ou em qualquer outra jurisdição pertinente e competente, para reclamar a indenização, que foi pactuada nos termos da cláusula 15ª do contrato”.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução Instagram